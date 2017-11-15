Роналду намерен вернуться в Англию

Теги реал мадридкриштиану роналдуманчестер юнайтед

Роналду намерен вернуться в АнглиюФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен вернуться в английскую Премьер-Лигу, информирует El Chiringuito.

По сведениям источника, португальский бомбардир летом следующего года планирует покинуть "сливочных" и вернуться на Туманный Альбион, где он в период с 2003-го по 2009-й годы выступал за "Манчестер Юнайтед". Однако имя следующего клуба действующего обладателя "Золотого мяча" пока остается неизвестным.

Напомним, Тебас прокомментировал возможный уход Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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