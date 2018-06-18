Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед", информирует Libero.

Так, по сведениям издания, 33-летний португалец рассчитывает по окончанию Чемпионата Мира в России перебраться в стан "красных дьяволов". Однако вполне вероятно, что побороться за пятикратного обладателя "Золотого мяча" будет готов и ПСЖ.

Напомним, Мостовой высказался о сравнениях Роналду с Месси. | soccernews.ru