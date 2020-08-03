Роналду нанёс больше всех ударов в Серии А, но не стал лучшим бомбардиром

Эффективность нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в реализации моментов не была лучшей в завершившемся розыгрыше Серии А.

Звёздный португалец нанёс больше всех ударов в матчах чемпионата - 138 (88 в створ и 50 мимо), но стал только вторым в гонке бомбардиров.

На счету Роналду 31 гол, а опередил его форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, отличившийся 36 раз.

При этом итальянец пробивал по воротам соперников реже - 119 раз (77 в створ и 42 мимо).

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