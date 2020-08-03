Роналду нанёс больше всех ударов в Серии А, но не стал лучшим бомбардиром

1 Теги ювентускриштиану роналдучиро иммобилелациостатистика

Роналду нанёс больше всех ударов в Серии А, но не стал лучшим бомбардиром

Эффективность нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в реализации моментов не была лучшей в завершившемся розыгрыше Серии А.

Звёздный португалец нанёс больше всех ударов в матчах чемпионата - 138 (88 в створ и 50 мимо), но стал только вторым в гонке бомбардиров.

На счету Роналду 31 гол, а опередил его форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, отличившийся 36 раз.

При этом итальянец пробивал по воротам соперников реже - 119 раз (77 в створ и 42 мимо).

Не пропустите: Невеста Роналду показала, как тренируется в обтягивающих лосинах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Эгоюга получила по заслугам... Браво, Чиро!!..

Ответить

главное

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов