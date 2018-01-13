Роналду нанёс по воротам "Вильярреала" больше ударов, чем все игроки соперника вместе взятые

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду нанёс 11 ударов по воротам "Вильярреала" в матче 19-го тура Примеры.

Как сообщает Bleacher Report, 32-летний португалец бил чаще, чем все игроки "жёлтой субмарины" вместе взятые (10).

Впрочем, настырность Роналду "Реалу" никак не помогла - "сливочные" потерпели домашнее поражение со счётом 0:1.

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