Роналду нанес серьезную травму своей болельщице
Болельщица "Ювентуса" Елена ди Мартино пострадала после удара нападающего команды Криштиану Роналду.
Сообщается, что португалец на разминке перед игрой с "Кьево" случайно попал ей в лицо мячом. Девушка сразу была доставлена в больницу, где ей диагностировали перелом носа.
Однако позже Елена ди Мартино в соцсетях заявила, что не держит зла на Роналду и ждет, когда он пригласит ее на свидание.
Читайте также: Роналду ярко прокомментировал совместное фото с Мэйвезером. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Боатенг может завтра дебютировать за "Барселону"
-
"Тулуза" и "Генгам" добыли путевки в следующий раунд Кубка Франции
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с трансферной целью "Реала"
-
ПСЖ согласовал контракт с потенциальным новичком
-
Роналду нанес серьезную травму своей болельщице
-
Два игрока "Реала" вернулись в строй накануне матча Кубка Испании
-
Все отлично: Роналду сделал заявление после заседания суда по делу о неуплате налогов
-
"Зенит" уступил "Локомотиву" в матче Кубка "Матч Премьер"
-
Тухель назвал самую проблемную позицию ПСЖ на данный момент
-
"Наполи" принял решение о будущем Анчелотти
-
"Тоттенхэм" объявил о сроках восстановления Деле Алли
-
Определились последние четвертьфиналисты Кубка Азии
-
Полиция приостановила поиск самолета с футболистом "Кардиффа"
-
Генпрокуратура расследует дело о крупном хищении средств при подготовке к ЧМ-2018
-
Источник: "Милан" в ближайшее время объявит о трансфере одного из лучших бомбардиров Серии А
-
Легендарный бегун Болт принял окончательное решение о карьере футболиста
-
"Нант" сделал заявление о пропаже Салы
-
Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"
-
Поиск самолета с Салой: в полиции сообщили подробности
-
Мы молимся: в "Кардиффе" сделали заявление о пропавшем Сале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8