Роналду нанес серьезную травму своей болельщице

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Роналду нанес серьезную травму своей болельщице

Болельщица "Ювентуса" Елена ди Мартино пострадала после удара нападающего команды Криштиану Роналду.

Сообщается, что португалец на разминке перед игрой с "Кьево" случайно попал ей в лицо мячом. Девушка сразу была доставлена в больницу, где ей диагностировали перелом носа.

Однако позже Елена ди Мартино в соцсетях заявила, что не держит зла на Роналду и ждет, когда он пригласит ее на свидание.

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