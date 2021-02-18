Роналду нанес всего один удар в матче с "Порту"

"Ювентус" проиграл "Порту" (1:2) в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Согласно статистике матча, нападающий "старой синьоры" Криштиану Роналду за всю игру нанес всего один удар по воротам соперника на 50-й минуте.

Отметим, что в текущем розыгрыше ЛЧ на счету португальца 4 гола в 5 играх.

Всего в этом сезоне Роналду провел 27 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.

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