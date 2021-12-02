Роналду нанял двух близнецов-копов для охраны в Манчестере

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Роналду нанял двух близнецов-копов для охраны в Манчестере

Фото: твиттер Flash Radio & TV/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду нанял для охраны двух близнецов Сержиу и Жорже Рамальеро, сообщает твиттер Flash Radio & TV.

Близнецы ранее служили в Афганистане, а затем работали в элитном отряде португальской полиции. Затем они получили предложения от Роналду и взяли ради этого отпуска. Впрочем, для них это может стать проблемой, так как полицейским в Португалии запрещено работать на частное лицо. После отпуска их ждет суд.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду ждёт допрос в прокуратуре. | http://soccernews.ru
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