Роналду написал прощальное письмо "Реалу"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду написал прощальное письмо "Реалу"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который уже официально покидает "Сантьяго Бернабеу", написал прощальное письмо своему клубу.

ти годы в "Реале" и в Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни.

Я хочу выразить огромную благодарность этому клубу за совместные выступления и этот город. Я хочу поблагодарить всех за любовь и уважение, с которыми я встретился здесь. Эти девять лет были совершенно прекрасными. Это были девять уникальных лет. Это было захватывающее время для меня, но также и тяжелое, потому что "Реал" очень высоко котируется. Я очень хорошо знаю, что никогда не забуду, как наслаждался футболом здесь.

Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Я так чувствую, и я прошу всех, и особенно наших поклонников понять меня.

У меня были потрясающие партнеры по команде на поле и в раздевалке, я почувствовал тепло невероятных болельщиков. Вместе мы выиграли три Лиги Чемпионов подряд и четыре Лиги Чемпионов за пять лет. И вместе с тем на индивидуальном уровне, я получаю удовольствие от того, что выиграл четыре "Золотых мяча" и три "Золотых бутсы". Все это время я был в этом огромном и необычном клубе.

"Реал Мадрид" покорил мое сердце и мою семью, и именно поэтому я хочу поблагодарить вас: клуб, президента, директоров, своих партнеров, всех тренеров, врачей, физиотерапевтов и невероятных работников, которые заставляют всех работать и которые неустанно следят за каждой деталью.

Благодарю бесконечно еще раз наших болельщиков и спасибо также всему испанскому футболу. За эти девять захватывающих лет у меня были отличные партнеры. Мое уважение и мое признание всем им.

Я много размышлял, и я знаю, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, эта эмблема и "Сантьяго Бернабеу" будут по-прежнему оставаться для меня родными, где бы я ни был.

Спасибо всем и, конечно же, как я сказал, когда в первый раз оказался на нашем стадионе девять лет назад: "Hala Madrid!", - приводит текст обращения 33-летнего португальца официальный сайт "Реала".

Напомним, "Реал" уже объявил об уходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов