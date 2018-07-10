Роналду написал прощальное письмо "Реалу"
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который уже официально покидает "Сантьяго Бернабеу", написал прощальное письмо своему клубу.
"Эти годы в "Реале" и в Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни.
Я хочу выразить огромную благодарность этому клубу за совместные выступления и этот город. Я хочу поблагодарить всех за любовь и уважение, с которыми я встретился здесь. Эти девять лет были совершенно прекрасными. Это были девять уникальных лет. Это было захватывающее время для меня, но также и тяжелое, потому что "Реал" очень высоко котируется. Я очень хорошо знаю, что никогда не забуду, как наслаждался футболом здесь.
Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Я так чувствую, и я прошу всех, и особенно наших поклонников понять меня.
У меня были потрясающие партнеры по команде на поле и в раздевалке, я почувствовал тепло невероятных болельщиков. Вместе мы выиграли три Лиги Чемпионов подряд и четыре Лиги Чемпионов за пять лет. И вместе с тем на индивидуальном уровне, я получаю удовольствие от того, что выиграл четыре "Золотых мяча" и три "Золотых бутсы". Все это время я был в этом огромном и необычном клубе.
"Реал Мадрид" покорил мое сердце и мою семью, и именно поэтому я хочу поблагодарить вас: клуб, президента, директоров, своих партнеров, всех тренеров, врачей, физиотерапевтов и невероятных работников, которые заставляют всех работать и которые неустанно следят за каждой деталью.
Благодарю бесконечно еще раз наших болельщиков и спасибо также всему испанскому футболу. За эти девять захватывающих лет у меня были отличные партнеры. Мое уважение и мое признание всем им.
Я много размышлял, и я знаю, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, эта эмблема и "Сантьяго Бернабеу" будут по-прежнему оставаться для меня родными, где бы я ни был.
Спасибо всем и, конечно же, как я сказал, когда в первый раз оказался на нашем стадионе девять лет назад: "Hala Madrid!", - приводит текст обращения 33-летнего португальца официальный сайт "Реала".
Напомним, "Реал" уже объявил об уходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" покупает лидера "Сток Сити"
-
Миятович: "Роналду стоит поблагодарить за все, что он сделал"
-
Как Париж отметил выход сборной Франции в финал ЧМ-2018
-
Мбаппе готов отказаться от "Золотого мяча" ради победы на ЧМ-2018
-
Новый владелец "Миланал" намерен вложить круглую сумму в клуб
-
Баптиста назвал игрока сборной России открытием ЧМ-2018
-
В Киеве прошла акция в поддержку Виды и Вукоевича
-
"Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии
-
Кутепов оценил результат сборной России на Чемпионате Мира
-
На Рафинью появился еще один претендент из Италии
-
"Реал" может подписать звезду "Ювентуса"
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной цели
-
Моуринью оценил перспективы сборной России на будущее
-
ПСЖ отклонил запрос "Барселоны" по трансферу своего игрока
-
Роналду будет зарабатывать в "Ювентусе" в четыре раза больше самых высокооплачиваемых игроков Серии А
-
Испанские СМИ назвали семь кандидатов на замену Роналду в "Реале"
-
Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля
-
Все или ничего: Сборные Хорватии и Англии разыграют вторую путевку в финал мундиаля
-
Дневник ЧМ. День 27: Франция – в финале, Курица на тренировке англичан, аплодисменты для Черышева
-
Главные новости дня: 10 июля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20