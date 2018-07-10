Роналду написал прощальное письмо "Реалу"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который уже официально покидает "Сантьяго Бернабеу", написал прощальное письмо своему клубу.

"Э ти годы в "Реале" и в Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни.

Я хочу выразить огромную благодарность этому клубу за совместные выступления и этот город. Я хочу поблагодарить всех за любовь и уважение, с которыми я встретился здесь. Эти девять лет были совершенно прекрасными. Это были девять уникальных лет. Это было захватывающее время для меня, но также и тяжелое, потому что "Реал" очень высоко котируется. Я очень хорошо знаю, что никогда не забуду, как наслаждался футболом здесь.

Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Я так чувствую, и я прошу всех, и особенно наших поклонников понять меня.

У меня были потрясающие партнеры по команде на поле и в раздевалке, я почувствовал тепло невероятных болельщиков. Вместе мы выиграли три Лиги Чемпионов подряд и четыре Лиги Чемпионов за пять лет. И вместе с тем на индивидуальном уровне, я получаю удовольствие от того, что выиграл четыре "Золотых мяча" и три "Золотых бутсы". Все это время я был в этом огромном и необычном клубе.

" Реал Мадрид" покорил мое сердце и мою семью, и именно поэтому я хочу поблагодарить вас: клуб, президента, директоров, своих партнеров, всех тренеров, врачей, физиотерапевтов и невероятных работников, которые заставляют всех работать и которые неустанно следят за каждой деталью.

Благодарю бесконечно еще раз наших болельщиков и спасибо также всему испанскому футболу. За эти девять захватывающих лет у меня были отличные партнеры. Мое уважение и мое признание всем им.

Я много размышлял, и я знаю, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, эта эмблема и "Сантьяго Бернабеу" будут по-прежнему оставаться для меня родными, где бы я ни был.

Спасибо всем и, конечно же, как я сказал, когда в первый раз оказался на нашем стадионе девять лет назад: "Hala Madrid! ", - приводит текст обращения 33-летнего португальца официальный сайт "Реала".

Напомним, "Реал" уже объявил об уходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru