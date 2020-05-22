Роналду напомнил о годовщине победы "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов 2008 года

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду напомнил о победе "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов сезона 2007/2008.

"12 лет назад", - подписал фото португалец.

Напомним, что в финале "МЮ" играл против "Челси". Основное время завершилось вничью 1:1, однако в серии пенальти сильнее были "красные дьяволы".

Роналду в том матче забил гол, однако не реализовал пенальти.

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