Роналду напомнил о своих рекордах в Лиге Чемпионов
Фото твиттер Криштиану Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду посвятил пост в инстаграме своим достижениям в рамках Лиги Чемпионов.
"Энергетика ЛЧ. Я люблю этот турнир", - написал португалец в инстаграме, прикрепив коллаж с цифрами о рекордах.
В частности, 36-летний футболист напомнил, что является лучшим бомбардиром в истории главного еврокубка и лидером по числу матчей.
Напомним, что Роналду один раз выигрывал ЛЧ в составе "МЮ" и четырежды с мадридским "Реалом".
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