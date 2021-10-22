Роналду напомнил о своих рекордах в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду посвятил пост в инстаграме своим достижениям в рамках Лиги Чемпионов.

"Энергетика ЛЧ. Я люблю этот турнир", - написал португалец в инстаграме, прикрепив коллаж с цифрами о рекордах.

В частности, 36-летний футболист напомнил, что является лучшим бомбардиром в истории главного еврокубка и лидером по числу матчей.

Напомним, что Роналду один раз выигрывал ЛЧ в составе "МЮ" и четырежды с мадридским "Реалом".

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