Роналду нарушил карантин и тайно посетил Португалию с возлюбленной

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду без разрешения руководства клуба покинул страну и отправился в Португалию со своей девушкой Джординой Родригес. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист с девушкой отправился на родину, чтобы посмотреть, как продвигается строительство его особняка в Кинта-да-Маринья, который он недавно купил за 8 миллионов евро.

Стоит отметить, что форвард не поставил в известность руководство "Ювенутса".

Никто бы не заметил, что футболист покидал Италию, если бы не владелица ресторана Mar Do Inferno в городе Кашкайш, опубликовавшая фотографию с Роналду в соцсети заведения.

Стоит отметить, что футболист и девушка позировали на фото без масок.

"Ювентус", скорее всего, оштрафует игрока на крупную сумму.

Не пропустите: Месси по игровым качествам в два раза превосходит Роналду| http://soccernews.ru