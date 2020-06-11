Роналду нарушил карантин и тайно посетил Португалию с возлюбленной
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду без разрешения руководства клуба покинул страну и отправился в Португалию со своей девушкой Джординой Родригес. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, футболист с девушкой отправился на родину, чтобы посмотреть, как продвигается строительство его особняка в Кинта-да-Маринья, который он недавно купил за 8 миллионов евро.
Стоит отметить, что форвард не поставил в известность руководство "Ювенутса".
Никто бы не заметил, что футболист покидал Италию, если бы не владелица ресторана Mar Do Inferno в городе Кашкайш, опубликовавшая фотографию с Роналду в соцсети заведения.
Стоит отметить, что футболист и девушка позировали на фото без масок.
"Ювентус", скорее всего, оштрафует игрока на крупную сумму.
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|Команда
|М
|О
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
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|Аталанта
|25
|48
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
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|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
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|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16