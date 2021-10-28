Роналду нарушил правила застройки в Португалии

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду без разрешения построил теннисный корт и пристройку возле своего особняка в Португалии.

По информации Marca, футболиста заставят снести незаконные постройки до марта 2022 года.

Мэр посёлка Терраш-ди-Бору, где находится дом 36-летнего форварда, заявил, что в изначальном проекте не было корта и пристройки, поэтому власти его одобрили.

Стоит отметить, что особняк Роналду на родине оценивается в 2,7 миллиона евро.

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