Роналду нарушил правила застройки в Португалии
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду без разрешения построил теннисный корт и пристройку возле своего особняка в Португалии.
По информации Marca, футболиста заставят снести незаконные постройки до марта 2022 года.
Мэр посёлка Терраш-ди-Бору, где находится дом 36-летнего форварда, заявил, что в изначальном проекте не было корта и пристройки, поэтому власти его одобрили.
Стоит отметить, что особняк Роналду на родине оценивается в 2,7 миллиона евро.
Не пропустите: Уткин ярко высказался о Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18