Роналду нарушил условия карантина в Португалии

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Роналду нарушил условия карантина в Португалии
Форвард Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил условия карантина, выйдя на прогулку с девушкой и двумя детьми. Об этом сообщает Sportfinding.

Журналисты поймали футболиста на улице города Фуншалу с девушкой Джорджиной Родригес и двумя детьми

Напомним, 18 марта власти Португалии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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