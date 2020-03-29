Роналду нарушил условия карантина в Португалии



Форвард Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил условия карантина, выйдя на прогулку с девушкой и двумя детьми. Об этом сообщает Sportfinding.



Журналисты поймали футболиста на улице города Фуншалу с девушкой Джорджиной Родригес и двумя детьми



Напомним, 18 марта власти Португалии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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