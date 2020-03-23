Роналду научил детей пользоваться антисептиком

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Роналду научил детей пользоваться антисептиком

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду научил детей пользоваться антисептиком.

Видео опубликовала пресс-служба туринцев в клубном Twitter.

Роналду нанес антисептик детям на ладони, а они растерли его в руках.

Дезинфицирующие средства являются одним из методов в борьбе с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19, который на данный момент во всем мире заразились почти 370 тысяч человек. Количество погибших превышает 16 тысяч человек.

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