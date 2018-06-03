Роналду наймет личного телохранителя на время ЧМ-2018

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду решил дополнительно обеспечить собственную безопасность на Чемпионате Мира-2018 в России, сообщает The Sun.

Фото: охранник Роналду.

По сведениям издания, на время ЧМ-2018 португалец нанял тореадора Нуно Марекоса, который во время корриды борется с быками голыми руками.

Ранее Марекос уже охранял Роналду в Киеве на финале Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Роналду шокировал "Реал" своими требованиями по зарплате. | http://soccernews.ru