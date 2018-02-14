Роналду назвал две проблемные позиции "Реала" в преддверии игры против ПСЖ

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал две проблемные позиции своей команды в преддверии первой игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, португальский форвард обеспокоен невнятной игрой в текущем сезоне центрального защитника Рафаэля Варана, а также возможными проблемами на правом фланге обороны, где дисквалифицированного Дани Карвахаля, вероятнее всего, будет заменять Начо Фернандес.

Напомним, завтра Роналду может забить свой 100 гол за "Реал" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru