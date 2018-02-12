Роналду назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России

Теги криштиану роналдупортугалия

Роналду назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в РоссииКапитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира, который пройдет в России.

"Мы знаем, что Португалия не является фаворитом Чемпионата Мира. Для меня фаворитами являются Испания, Германия, Франция, Аргентина и Бразилия. Мы входим в число команд, которые знают, что могут соревноваться на самом высоком уровне", - цитирует 33-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Роналду прокомментировал свой хет-трик в ворота "Реала Сосьедад". | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Жаль, что Рон не считает Португалию фаворитом, и жаль, что он не в сборной Испании, но ему виднее, он все равно - лучший!!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов