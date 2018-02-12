Роналду назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира, который пройдет в России.
"Мы знаем, что Португалия не является фаворитом Чемпионата Мира. Для меня фаворитами являются Испания, Германия, Франция, Аргентина и Бразилия. Мы входим в число команд, которые знают, что могут соревноваться на самом высоком уровне", - цитирует 33-летнего нападающего goal.com.
Напомним, Роналду прокомментировал свой хет-трик в ворота "Реала Сосьедад". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клопп еще не определился с голкипером на матч против "Порту"
-
Лидер ФНЛ подписал черногорского форварда
-
"Олимпиакос" наказали лишением трех очков и двумя матчами без зрителей
-
Президент Испании высказался касательно возможного трансфера Неймара в "Реал"
-
Лемар принял окончательное решение по будущему в "Монако"
-
Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"
-
Гюндоган раскритиковал Бундеслигу
-
"Атлетико" нашел замену Гризманну
-
Агент: "Вскоре Щесны станет одним из лучших вратарей в мире"
-
Пора удивлять в плей-офф: "Базель" принимает "Манчестер Сити"
-
Турин против Лондона: "Ювентус" впервые в истории схлестнется с "Тоттенхэмом"
-
Итоги и символическая сборная 27-го тура АПЛ
-
Азар озвучил задачи "Челси" на текущий сезон
-
Неймар опубликовал фото эротического характера
-
Жиру получил травму головы
-
Тошич назвал идеальный финал Лиги Европы
-
Конте прокомментировал победу над "Вест Бромвичем"
-
"Интер" потерял Миранду
-
Пьянич мог оказаться в "Тоттенхэме"
-
Агент Гансо отрицает интерес "Спартака"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0