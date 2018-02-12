Роналду назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира, который пройдет в России.

"Мы знаем, что Португалия не является фаворитом Чемпионата Мира. Для меня фаворитами являются Испания, Германия, Франция, Аргентина и Бразилия. Мы входим в число команд, которые знают, что могут соревноваться на самом высоком уровне", - цитирует 33-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Роналду прокомментировал свой хет-трик в ворота "Реала Сосьедад". | soccernews.ru