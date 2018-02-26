Роналду назвал главных фаворитов Чемпионата Мира в России

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Мы не находимся в числе фаворитов. Мы должны адекватно оценивать наши шансы. Есть много команд с лучшей репутацией - Бразилия, Испания, Германия, Аргентина... Но в футболе все возможно. Мы намерены попытаться пройти групповой этап, мы должны делать шаг за шагом. Мы попытаемся пройти первую стадию, а затем следующую. Сейчас же наша цель - пройти первый раунд", - цитирует 33-летнего нападающего AS.

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