Роналду назвал главных фаворитов Чемпионата Мира в России
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.
"Мы не находимся в числе фаворитов. Мы должны адекватно оценивать наши шансы. Есть много команд с лучшей репутацией - Бразилия, Испания, Германия, Аргентина... Но в футболе все возможно. Мы намерены попытаться пройти групповой этап, мы должны делать шаг за шагом. Мы попытаемся пройти первую стадию, а затем следующую. Сейчас же наша цель - пройти первый раунд", - цитирует 33-летнего нападающего AS.
Не пропустите: лучшие голы Роналду в Ла Лиге. | soccernews.ru
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|М
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|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
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|Перу
|0
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|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0