Роналду назвал идеального кандидата на возможную замену Зидану

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал идеального кандидата на возможную замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Так, по информации испанской прессы, португальский форвард хотел бы, чтобы в случае расставания королевским клубом с 45-летним специалистом его место занял Юрген Клопп, ныне работающий с английским "Ливерпулем". Пятикратному обладателю "Золотого мяча" пришлось по нраву, как дерзко в атаке действовали команды, в которых работал немец.

Напомним, Роналду контактирует с европейским грандом. | soccernews.ru