Роналду назвал идеального кандидата на возможную замену Зидану

Теги реал мадридзинедин зиданкриштиану роналдуюрген клоппливерпуль

Роналду назвал идеального кандидата на возможную замену ЗидануВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал идеального кандидата на возможную замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Так, по информации испанской прессы, португальский форвард хотел бы, чтобы в случае расставания королевским клубом с 45-летним специалистом его место занял Юрген Клопп, ныне работающий с английским "Ливерпулем". Пятикратному обладателю "Золотого мяча" пришлось по нраву, как дерзко в атаке действовали команды, в которых работал немец.

Напомним, Роналду контактирует с европейским грандом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов