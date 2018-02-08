Роналду назвал идеального вратаря для "Реала"

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Роналду назвал идеального вратаря для "Реала"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал идеального вратаря для своей команды.

Так, по информации испанской прессы, 33-летний португалец в разговоре с президентом своего клуба Флорентино Пересом сообщил, что, по его мнению, "сливочным" стоит остановить свой выбор на Давиде Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"). Голкипер "красных дьяволов", как считает лучший футболист планеты, выглядит предпочтительнее Тибо Куртуа ("Челси") и Яна Облака ("Атлетико").

Напомним, "Реал" может обменять Дибалу на своего защитника. | soccernews.ru

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