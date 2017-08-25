Роналду назвал имена футболистов, которые после него и Месси будут выигрывать индивидуальные награды

Форвард "Реала" Криштиану Роналду рассказал, кто после него и Лионеля Месси будет фаворитом на главные футбольные индивидуальные награды.

"Кто после нас с Месси будет получать награды? Асенсио, Неймар, Мбаппе, Дембеле, Азар, Рэшфорд… Есть несколько хороших претендентов" - цитирует Роналду Marca.

Читайте также: Роналду назван лучшим игроком Европы сезона 2016/2017 по версии УЕФА. | http://soccernews.ru