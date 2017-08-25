Роналду назвал имена футболистов, которые после него и Месси будут выигрывать индивидуальные награды
Форвард "Реала" Криштиану Роналду рассказал, кто после него и Лионеля Месси будет фаворитом на главные футбольные индивидуальные награды.
"Кто после нас с Месси будет получать награды? Асенсио, Неймар, Мбаппе, Дембеле, Азар, Рэшфорд… Есть несколько хороших претендентов" - цитирует Роналду Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|1
|3
|3
|Барселона
|1
|3
|4
|Эйбар
|1
|3
|5
|Леганес
|1
|3
|6
|Леванте
|1
|3
|7
|Валенсия
|1
|3
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|9
|Жирона
|1
|1
|10
|Эспаньол
|1
|1
|11
|Севилья
|1
|1
|12
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|13
|Хетафе
|1
|1
|14
|Сельта Виго
|1
|0
|15
|Алавес
|1
|0
|16
|Лас Пальмас
|1
|0
|17
|Малага
|1
|0
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|1
|0
|20
|Вильярреал
|2
|0