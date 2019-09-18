Роналду назвал Месси лучшим футболистом, против которого он играл

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Роналду назвал Месси лучшим футболистом, против которого он играл

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду ответил на вопросы о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Многие удивились, когда мы разговаривали на церемонии УЕФА. Мы не являемся друзьями, но у нас хорошие отношения. Знаю, что он заставляет меня прогрессировать, а я делаю лучше его. Лучший ли он футболист, против которого мне приходилось играть? Да! Разумеется", - сказал португалец.

Напомним, что Месси и Роналду являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".

Пик противостояния между этими футболистами пришёлся на период с 2009 по 2018 год, когда Роналду выступал за "Реал", а Месси - за "Барселону".

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Хочу вам честно признаться, Лео Месси намного лучше меня, потому что Месси не только забивает, а и является лучшим ассистентом. Зато я лучший пенальтист планеты, и я этим горжусь. Благодаря левым пеналькам, и получил все свои "Золотые мячи" и "Золотые бутсы" в Реале. Спасибо Пересу,и его БАБЛУ!

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