Роналду назвал Месси плохим футболистом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в шутку назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси плохим футболистом.

По информации испанской прессы, мальчик, сопровождавший команды при выходе на поле, сказал звезде "Реала": "Для меня ты лучший в мире, а Месси…". В ответ португалец закончил слова ребенка, добавив в шутку: "А Месси – плохой футболист".

В текущем сезоне португалец сыграл в 22-х матчах за "Реал", забив 16 голов и оформив 4 голевых передачи.

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