Роналду назвал Месси плохим футболистом

Теги реал мадридбарселонакриштиану роналду

Роналду назвал Месси плохим футболистомНападающий "Реала" Криштиану Роналду в шутку назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси плохим футболистом.

По информации испанской прессы, мальчик, сопровождавший команды при выходе на поле, сказал звезде "Реала": "Для меня ты лучший в мире, а Месси…". В ответ португалец закончил слова ребенка, добавив в шутку: "А Месси – плохой футболист".

В текущем сезоне португалец сыграл в 22-х матчах за "Реал", забив 16 голов и оформив 4 голевых передачи.

Читайте: Друг Роналду рассказал, что для португальца важнее всего в футболе | http://soccernews.ru

комментарии
Уася

и месси и роналу, ослы по сравнению с Тиери Анри

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Вячеслав

Гость Вы просто молодчага

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Хосе

Ща барсодрочеры начнут кукарекать не понимаю что это в шутку сказано) Вон уже пошли поехали

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альфред

ты главная реаловская шлюшка

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Пьянь

Помнится, Роналду в шутку себя лучшим в истории назвал)) Вообще тот еще шутник)

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РМ

в эпоху Месси не каждый может с ним конкурировать, только один футболист это делает, не имея таланта, одаренности как у Месси. хоть с этим согласен?

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Пьянь

Конкурировать пытается и является достойным конкурентом.

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РМ

насчет высказываний, у всех свои "болячки"... Месси тоже не подарок по характеру.

YungTreezyCrazy

Лол, написано же, что он в шутку сказал)) Если ты тупой и не понимаешь этого - это твои проблемы

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Гость

АххАХХАХАХахаХАХахХАХхах, ну это пиздец, товарищи. Если Месси плохой футболист, тогда Пеналду вообще не футболист.Бля, как же я ору. Самовлюблённая модель, которая попасть по мячу не может, говорит, что один из лучших игроков истории-плохой футболист.Глоры реала, просьба не бомбить, защищая свою любимую актрису.

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РМ

походу у тебя БОМБАНУЛО. пердак прикрой завоняла на всю планету.

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