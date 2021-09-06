Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл

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Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган передал содержание занимательного разговора с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Я спросил у него: "Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?". Криштиану решительно ответил: "Месси". "Правда?" - уточнил я, удивившись сказанному. Роналду подтвердил: "Он лучший из тех, против кого я играл. Но Пирс, ты задаёшь мне неправильный вопрос".

Я спросил: "Хорошо, а какой правильный?". Криштиану сказал: "Ты должен спросить, кто лучший футболист". "Думаю, я знаю ответ", - ответил я, смеясь. Роналду подмигнул. Он считает себя лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен", - написал Морган в своей колонке для Daily Mail.

Напомним, что в течение карьеры 36-летний Роналду выиграл 5 "Золотых мячей", а 34-летний Месси - 5 таких наград.

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