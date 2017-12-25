Роналду назвал победу "Барселоны" заслуженной

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал победу каталонской "Барселоны" в Эль Класико заслуженной.

Как информирует испанская пресса, по окончанию принципиального поединка португальский бомбардир "перекинулся" несколькими фразами с лидером "сине-гранатовых" Лионелем Месси. Несмотря на то, что оба игрока закрывали свои рты руками, прессе удалось распознать слова действующего обладателя "Золотого мяча", признавшего, что команда аргентинца выиграла заслуженно.

Напомним, Кейн обошел Роналду и Месси по количеству хет-триков. | soccernews.ru