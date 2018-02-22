Роналду назвал предпочтительного соперника для "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Теги реал мадридкриштиану роналдубарселонапсж

Роналду назвал предпочтительного соперника для "Реала" в 1/4 финала Лиги ЧемпионовВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал предпочтительного соперника для своей команды по 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Так, по информации испанской прессы, в разговорах в "раздевалке" со своими одноклубниками португальский форвард заявил, что в случае прохода французского ПСЖ он хотел бы, чтобы в следующей стадии турнира "сливочные" встретились с каталонской "Барселоной". По мнению действующего обладателя "Золотого мяча", для этого противостояния подходит идеальное время: его команда потихоньку "набирает ход", а в игре "сине-гранатовых", напротив - просматривается спад в игре.

Напомним, "Реал" не проигрывает в Ла Лиге 18-й матч подряд без Роналду в составе. | soccernews.ru

комментарии
Wingtip

Пингвин ты и отсосёшь тоже ты после того, как Барселона отсосёт у Реала.

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White

Wingtip не обращай внимание на очередного каталонского школьника.

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Flamenco

Пингвин португальский, отсосешь как всегда)))

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