Роналду назвал примерные сроки своего восстановления после травмы

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Роналду назвал примерные сроки своего восстановления после травмы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду дал оценку своей травме, полученной в матче квалификации Евро-2020 против Сербии.

"Я не волнуюсь из-за травмы. Я знаю своё тело и через две недели я уже снова буду готов играть", - сказал 34-летний форвард.

По предварительным данным, у Роналду мышечное повреждение бедра.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 24 гола и сделал 12 ассистов.

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