Роналду назвал примерные сроки своего восстановления после травмы
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду дал оценку своей травме, полученной в матче квалификации Евро-2020 против Сербии.
"Я не волнуюсь из-за травмы. Я знаю своё тело и через две недели я уже снова буду готов играть", - сказал 34-летний форвард.
По предварительным данным, у Роналду мышечное повреждение бедра.
В текущем сезоне нападающий сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 24 гола и сделал 12 ассистов.
Не пропустите: Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хадсон-Одои стал вторым в списке самых молодых игроков, вышедших в стартовом составе сборной Англии на официальный матч
-
"Уфа" может сменить главного тренера
-
Роналду недоволен судейством в матче Португалия - Сербия
-
Впервые с 1984 года сборная Англии забила не менее пяти голов в двух официальных матчах подряд
-
Сборная Каталонии одолела Венесуэлу в товарищеском матче
-
Гризманн вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции
-
Шевченко - о матче с Люксембургом: "Нам повезло"
-
Дешам прокомментировал разгромную победу над Исландией
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2011-2015)
-
Роналду назвал примерные сроки своего восстановления после травмы
-
Названа дата рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет
-
"Аякс" заменит де Йонга хавбеком сборной Румынии
-
Черчесов: "У сборной России тактика выжженной земли"
-
Анонс главных событий 26 марта
-
Главные новости дня: 25 марта
-
Умтити выдал стопроцентный показатель точных передач в игре с Исландией
-
Жиру вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Франции
-
1
Комментатор "Матч ТВ" оскорбил Пепе за его фол против Тадича
-
Матч Люксембург - Украина привлек внимание 19 европейских клубов
-
Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11