Роналду назвал руководству "Реала" форварда, которого он хотел бы видеть в клубе

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Роналду назвал руководству "Реала" форварда, которого он хотел бы видеть в клубе

Лидер "Реала" Криштиану Роналду выступает за покупку форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как сообщает английская пресса, мадридский клуб попытается заполучить футболиста в летнее трансферное окно. Трансфермаркет оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Кейн сыграл 35 матчей, отметился 34 голами и 4 ассистами.

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