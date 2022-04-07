Роналду назвал Руни и Каррагера завистниками

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на критику в свой адрес от экс-форварда "красных дьяволов" Уэйна Руни и экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагера.

Напомним, что Руни недавно сказал, что трансфер Роналду в "МЮ" был скорее ошибкой, а также, что Криштиану уже не тот, кем был прежде. Каррагер в свою очередь часто критикует трансфер Роналду.

А недавно Руни выложил в своих соц.сетях совместную с Каррагером фотографию из студии Sky Sports, где они обсуждали данную тему.

"Два завистника ", – написал португалец в комментариях.

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