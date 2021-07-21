Роналду назвал самый тяжелый момент в карьере

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Роналду назвал самый тяжелый момент в карьере

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что самым тяжелым моментом в его жизни был отъезд с родного острова Мадейра.

"Моя семья прощалась со мной. Они все были в солнцезащитных очках, но я видел, что они плакали. Этот образ стоял у меня перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я тоже плакал. Моя семья осталась на Мадейре", — приводит слова Роналду Besoccer.

Роналду пришлось переехать с Мадейры в Лиссабон, чтобы выступать за "Спортинг". В 2003 году он перешел в "Манчестер Юнайтед", а спустя шесть лет перебрался в "Реал". В составе королевского клуба Роналду провел девять лет, а затем стал игроком "Ювентуса".

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