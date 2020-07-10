Роналду назвал самый важный титул в своей карьере

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Роналду назвал самый важный титул в своей карьере

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какой выигранный трофей он считает наиболее значимым в своей карьере.

"В этот день 4 года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, несомненно, самый важный титул в карьере!" - написал 35-летний нападающий в инстаграме, прикрепив фото с церемонии награждения после победы в финале Евро-2016.

Напомним, что португальцы впервые в истории стали чемпионами Европы, победив в финале турнира сборную Франции (1:0).

Сам Роналду в решающем поединке травмировался в середине первого тайма. Всего на континентальном первенстве он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.

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