Роналду назвал самый важный титул в своей карьере
Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какой выигранный трофей он считает наиболее значимым в своей карьере.
"В этот день 4 года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, несомненно, самый важный титул в карьере!" - написал 35-летний нападающий в инстаграме, прикрепив фото с церемонии награждения после победы в финале Евро-2016.
Напомним, что португальцы впервые в истории стали чемпионами Европы, победив в финале турнира сборную Франции (1:0).
Сам Роналду в решающем поединке травмировался в середине первого тайма. Всего на континентальном первенстве он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
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|Австрия
|3
|1