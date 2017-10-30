Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом мира.

"Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз "The Best" в прошлый понедельник" - сказал 32-летний португалец.

Ronaldo's response when a fan calls him the best... pic.twitter.com/Gu5GvmpPdl — GMS (@GMS678) 30 октября 2017 г.

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