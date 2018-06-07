Роналду назвал шесть игроков, которые придут на смену ему и Месси

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал шесть игроков, которые придут на смену ему и нападающему каталонской "Барселоны" Лионелю Месси в качестве будущих обладателей "Золотого мяча".

Так, согласно AS, португалец выделил своего партнера по клуба Марко Асенсио, Неймара, Килиана Мбаппе (оба - ПСЖ), Усмана Дембеле ("Барселона"), Эдена Азара ("Челси") и Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, Месси высказался о возможном уходе из "Реала" Роналду. | soccernews.ru