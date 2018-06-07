Роналду назвал шесть игроков, которые придут на смену ему и Месси

1 Теги криштиану роналдулионель месси

Роналду назвал шесть игроков, которые придут на смену ему и МессиФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал шесть игроков, которые придут на смену ему и нападающему каталонской "Барселоны" Лионелю Месси в качестве будущих обладателей "Золотого мяча".

Так, согласно AS, португалец выделил своего партнера по клуба Марко Асенсио, Неймара, Килиана Мбаппе (оба - ПСЖ), Усмана Дембеле ("Барселона"), Эдена Азара ("Челси") и Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, Месси высказался о возможном уходе из "Реала" Роналду. | soccernews.ru

комментарии
DIma

Игроков он назвал неплохих,но Месси уже с молодости показывал высокий уровень,а эти молодые ещё не показали себя!Могу согласиться лишь с Мбаппе и Неймаром,они имеют свой стиль и играют на высоком уровне,остальные лишь иногда выстреливают!

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов