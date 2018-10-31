Роналду назвал свое главное отличие от других игроков

8 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду назвал свое главное отличие от других игроков
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем главном отличии от других футболистов

"В моем возрасте игроки не переходят из топ-клуба в топ-клуб за 100 миллионов. Я спортсмен совершенно другого типа. Видимо благодаря этому я на вершине последние 12 лет.

В моем возрасте, футболисты, при всем моем к ним уважении, едут играть в Китай, Эмираты или Индию, и заканчивают карьеру, так как уже не могут выступать на своем прежнем топ-уровне", - приводит слова Роналду France Football.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом за 117 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 60-летней давности.  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии
Braveman

Свалил в Италию от надоедливой испанской налоговой полиции и превратил это в "Новый вызов для себя". Ай да пиар-команда у тебя, португальский павлин!

Ответить
Джамбон

Пидорастия-это главное отличие Роналду

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Какой же отбитым мусор снизу. Печально что на данный момент эти недоразумения составляют костяк сайта. Просто тупое сборище)

Ответить
Роналду гей

посмотрите на моё название,вот моё главное отличие

Ответить
ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Видимо стимуляция заднего прохода даёт Роналду определённый результат

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Моё главное различие, что я люблю секАс с мальчиками!

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Я тоже люблю в зад. И знай, я всегда дрочил, и буду дрочить на тебя мой Бог!

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Спасибо, дружище! Продолжай и дальше дрочить, я горжусь тобой мой друг!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 10 28
2 Интер Милан 10 22
3 Наполи 10 22
4 Милан 10 18
5 Лацио 10 18
6 Фиорентина 10 15
7 Сампдория 10 15
8 Рома 10 15
9 Сассуоло 10 15
10 Торино 10 14
11 Дженоа 10 14
12 Кальяри 10 13
13 Парма 10 13
14 Аталанта 10 12
15 СПАЛ 10 12
16 Удинезе 10 9
17 Болонья 10 9
18 Эмполи 10 6
19 Фрозиноне 10 5
20 Кьево 10 -1
Полная таблица

топ-5 тегов