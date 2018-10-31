Роналду назвал свое главное отличие от других игроков



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем главном отличии от других футболистов

"В моем возрасте игроки не переходят из топ-клуба в топ-клуб за 100 миллионов. Я спортсмен совершенно другого типа. Видимо благодаря этому я на вершине последние 12 лет.

В моем возрасте, футболисты, при всем моем к ним уважении, едут играть в Китай, Эмираты или Индию, и заканчивают карьеру, так как уже не могут выступать на своем прежнем топ-уровне", - приводит слова Роналду France Football.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом за 117 миллионов евро.

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