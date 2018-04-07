Роналду назвал свое идеальное атакующее трио "Реала" на следующий сезон

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал свое идеальное атакующее трио своей команды на следующий сезон, информирует испанская пресса.

Так, при обсуждении формирования состава на следующий сезон с руководством клуба и тренерским штабом португальский форвард сообщил, что своими новыми партнерами по линии нападения он видит Марко Асенсио и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", который должны будут стать идеальной заменой Кариму Бензема и Гарету Бэйлу.

Напомним, тело 33-летнего Роналду сравнили с 23-летним футболистом. | soccernews.ru