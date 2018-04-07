Роналду назвал свое идеальное атакующее трио "Реала" на следующий сезон

Теги реал мадридкриштиану роналдугарет бэйлкарим бенземамохамед салахмарко асенсио

Роналду назвал свое идеальное атакующее трио "Реала" на следующий сезонВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал свое идеальное атакующее трио своей команды на следующий сезон, информирует испанская пресса.

Так, при обсуждении формирования состава на следующий сезон с руководством клуба и тренерским штабом португальский форвард сообщил, что своими новыми партнерами по линии нападения он видит Марко Асенсио и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", который должны будут стать идеальной заменой Кариму Бензема и Гарету Бэйлу.

Напомним, тело 33-летнего Роналду сравнили с 23-летним футболистом. | soccernews.ru

комментарии
башкир

не хочется видеть Салаха в реале , потому что в апл по красивей будет

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Казах

Асенсио топ

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