Роналду назвал своих конкурентов в борьбе за "Золотой мяч" 2018 года

14 Теги криштиану роналдуювентуслионель мессизолотой мяч

Роналду назвал своих конкурентов в борьбе за "Золотой мяч" 2018 года

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал своих конкурентов в борьбе за "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Моими основными соперниками станут Салах, Модрич, Гризманн, Варан и Мбаппе. В целом все французы, потому что их сборная стала чемпионом мира" - сказал 33-летний португалец в эксклюзивном интервью журналу France Football, который вручает данную награду.

При этом Роналду выразил сомнение, что капитан "Барселоны" Лионель Месси будет среди номинантов.

"Не знаю, будет ли Месси на подиуме в этот раз. Но давайте посмотрим, будут ли другие футболисты на вершине десять лет, как это делали я и Лео" - добавил форвард.

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Комментарии
Реджиста

Как не крути всё-равно Месси лучше всех

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Вахтанг

Гризману или Модричу надо давать,объективно будет,слабозадый не наиграл в этом году

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Генич

номинантами должны быть Модрич,Гризман и Мбаппе

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Толик

Пидор,причем тут ты вообще,тебя так точно в номентах быть не должно!!!

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Миша

Какой на хрен тебе золотой мяч. И так 3 липовых получил

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Миша

Мяч давно уже у Модрича. Лучший футболист лиги чемпионов и лучший игрок чемпионата мира!!!

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Ереке

Разве хорват чемпион мира? Вот Нголо карте или мбапе да!

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Генич

Роналду начал великолепно этот сезон,а МОДРИЧ провалил.1 чм ему ничего не даёт,а роналду в одиночку принёс реалу победу в лч когда вся команда была бухая и только 1 он отрезвил её и взял ушастого

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Фанат РМ

Ты что дебил,педика после 1)4 финала вообще не было видно на поле в лч,во насмешил честно слово,в одиночку он ЛЧ выиграл,великолепно начал этот сезон?ты его матчи то вообще смотрел? полный ноль в ЛЧ,за сборную вообще не играл и пару голов всяким Кьевам,Фрозинонам и Т.п.-это по твоему великолепно начал сезон? Давать ЗМ надо ГРИЗМАНУ и это будет честно

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Димка хлебушек

правильно, гризман затащил против сильнейших команд ЛаЛиги, призы за чм уже выдали, если уж быть честным то мбапе гораздо симпатичней играет нежели гризман, ну а по факту Роналду получит,ибо был на уровне и ЛЧ чтоб не говорили протащил он, Реал остановился уже бы на 1/4, было по ответке видно, и сб.Португалии не вышла бы из группы на ЧМ , опять же из-за Роналду,поэтому логично если ему дадут, можно тушить пуканы и жить дальше ;)

Генич

Роналду начал великолепно этот сезон,а МОДРИЧ провалил.1 чм ему ничего не даёт,а роналду в одиночку принёс реалу победу в лч когда вся команда была бухая и только 1 он отрезвил её и взял ушастого

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РМ

опять ты педик со стрелками тут воду мутишь,только такой дебил как ты одно и тоже сообщение по 2 раза отправляет,твой пидор Роналду нехуя в этом году не получит

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Черданцев

Генич,ты с ума сошёл что ли?

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Губерниев

Что этот Генич себе позволяет?)

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