Роналду назвал своих конкурентов в борьбе за "Золотой мяч" 2018 года

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал своих конкурентов в борьбе за "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Моими основными соперниками станут Салах, Модрич, Гризманн, Варан и Мбаппе. В целом все французы, потому что их сборная стала чемпионом мира" - сказал 33-летний португалец в эксклюзивном интервью журналу France Football, который вручает данную награду.

При этом Роналду выразил сомнение, что капитан "Барселоны" Лионель Месси будет среди номинантов.

"Не знаю, будет ли Месси на подиуме в этот раз. Но давайте посмотрим, будут ли другие футболисты на вершине десять лет, как это делали я и Лео" - добавил форвард.

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