Роналду назвал "Ювентусу" свои трансферные пожелания

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Роналду назвал "Ювентусу" свои трансферные пожелания
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду посоветовал руководству клубу приобрести нескольких игроков в летнее трансферное окно, сообщает Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, Роналду хочет видеть в составе "Ювентуса" защитников "Реала" Рафаэля Варана и "Ромы" Костаса Маноласа, полузащитников "Лиона" Тангая Н'Домбеле и "Реала" Иско, а также нападающих "Бенфики" Жоау Фелиша и "Фиорентины" Федерико Кьезу.

По мнению португальца, с этими игроками туринский клуб станет реальным претендентом по победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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