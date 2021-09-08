Роналду назвали лучшим игроком в истории

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Роналду назвали лучшим игроком в историиФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Профессор Оксфордского университета Том Кроуфорд разработал алгоритм сравнения величия футболистов.

Первое место занял португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который опередил форвард "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, Пеле, Ференца Пушкаша, Альфредо ди Стефано, Диего Марадону, Йохана Кройффа.

В качестве претендентов Кроуфорд принял игроков, которые получили "Золотой мяч" как минимум 2 раза, или прославились до 1956 года, когда была учреждена награда.

Футболисты оценивались по 7 критериям:

1. Национальные и международные трофеи, выигранные на клубном уровне, оцениваемые при помощи коэффициента УЕФА об относительной силе соревнования;

2. Трофеи на уровне сборных – 150 очков за чемпионат мира, 100 за чемпионат Европы и кубок Америки и дополнительные очки за звание лучшего бомбардира турнира;

3. Голы за клубы;

4. Голы за сборную;

5. Голоса в голосовании за "Золотой мяч" (в процентах от общего числа проголосовавших);

6. Индивидуальные рекорды;

7. "Математически выдающиеся сезоны", в которых голы игрока привели команду к крупным победам.

Топ-10 по данному алгоритму выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (537 очков)

2. Лионель Месси (503)

3. Пеле (459)

4. Ференц Пушкаш (305)

5. Роналдо (281)

6. Марко ван Бастен (237)

7. Альфредо ди Стефано (201)

8. Мишель Платини (177)

9. Диего Марадона (169)

10. Йохан Кройфф (163).

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это правда. Я лучший ПЕНАЛДУ в истории. )))))))))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это математика,друзья!Наука врать не может!Вискас Эль Барса!

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