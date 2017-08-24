Роналду назван лучшим игроком Европы сезона 2016/2017 по версии УЕФА

Теги криштиану роналдулионель мессиджанлуиджи буффон

Роналду назван лучшим игроком Европы сезона 2016/2017 по версии УЕФАФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду назван лучшим игроком Европы сезона 2016/2017 по версии УЕФА.

Португальский бомбардир "сливочных" оказался выше в голосовании голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси

Напомним, УЕФА назвал лучших игроков прошлого года на своих позициях. | soccernews.ru

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