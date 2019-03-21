Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест в матче с "Атлетико"

УЕФА не стал наказывать дисквалификацией португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду за его поведение во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (3:0), сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что тогда португалец схватился за пах после третьего гола в ворота мадридского клуба. За свои действия форвард оштрафован на 20 тысяч евро. Таким образом, Роналду сможет принять участие в первом четвертьфинальном матче с "Аяксом".

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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