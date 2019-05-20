Роналду не хочет, чтобы Конте возглавил "Ювентус"

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Роналду не хочет, чтобы Конте возглавил "Ювентус"
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду против того, чтобы новым главным тренером команды стал Антонио Конте, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, Роналду отрицательно покачал головой, когда его спросили о том, как он относится в возможном назначению Конте в качестве замены нынешнему тренеру Массимилиано Аллегри, который уйдет в отставку по окончании сезона.

Напомним, что 49-летний Конте покинул пост наставника "Челси" летом 2018 года и с тех пор является безработным.

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