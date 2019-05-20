Роналду не хочет, чтобы Конте возглавил "Ювентус"
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду против того, чтобы новым главным тренером команды стал Антонио Конте, сообщает La Repubblica.
По сведениям издания, Роналду отрицательно покачал головой, когда его спросили о том, как он относится в возможном назначению Конте в качестве замены нынешнему тренеру Массимилиано Аллегри, который уйдет в отставку по окончании сезона.
Напомним, что 49-летний Конте покинул пост наставника "Челси" летом 2018 года и с тех пор является безработным.
Не пропустите: Почему Массимилиано Аллегри уволили из "Ювентуса"? Во всем виноваты Роналду и владелец клуба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси сохранил отрыв от Мбаппе и близок к триумфу
-
"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)
-
"Ювентус" и "Аталанта" не выявили победителя в матче Серии А (видео голов)
-
Глушаков рассказал подробности конфликта с Каррерой
-
"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 мая
-
Роналду не хочет, чтобы Конте возглавил "Ювентус"
-
"Наполи" - "Интер" - 4:1 (видеобзор)
-
Головин не попал в состав символической сборной чемпионата Франции по итогам сезона
-
Мбаппе - лучший игрок сезона в Лиге 1
-
12
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси сохранил отрыв от Мбаппе и близок к триумфу
-
Бензема - лучший французский футболист, выступающим за границей
-
"Ювентус" - "Аталанта" - 1:1 (видеообзор)
-
1
Комбаров: "Глушаков - лидер. Он всегда за команду"
-
1
"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)
-
"Ювентус" и "Аталанта" не выявили победителя в матче Серии А (видео голов)
-
"Арсенал" может заплатить почти 30 миллионов евро за 18-летнего француза
-
"Славия" стала чемпионом Чехии
-
"Пяст" впервые в истории стал чемпионом Польши
-
Глушаков рассказал подробности конфликта с Каррерой
-
Глушаков рассказал, как он остался капитаном "Спартака"
-
Вальверде пожаловался на проблемы с составом перед финалом Кубка Испании
-
Калачев провел последний матч за "Ростов"
-
Облак в четвертый раз подряд стал лучшим вратарем чемпионата Испании
-
В ЦСКА сообщили подробности травмы Влашича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Парма
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16