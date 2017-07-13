Роналду не хочет видеть Мбаппе в "Реале"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не желает видеть 18-летнего нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в своей команде.

Как информирует испанская пресса, португальский бомбардир отдает предпочтение не игроку монегасков, а своему соотечественнику из лиссабонского "Спортинга" Желсону Мартиншу. Роналду считает, что королевскому клубу следовало бы сделать ставку именно на 22-летнего футболиста "зелено-белых".

Напомним, мать рекомендует Мбаппе сделать выбор в пользу "Реала". | soccernews.ru