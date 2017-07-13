Роналду не хочет видеть Мбаппе в "Реале"

Теги монакокриштиану роналдуреал мадридкилиан мбаппежелсон мартиншспортинг лиссабон

Роналду не хочет видеть Мбаппе в "Реале"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не желает видеть 18-летнего нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в своей команде.

Как информирует испанская пресса, португальский бомбардир отдает предпочтение не игроку монегасков, а своему соотечественнику из лиссабонского "Спортинга" Желсону Мартиншу. Роналду считает, что королевскому клубу следовало бы сделать ставку именно на 22-летнего футболиста "зелено-белых".

Напомним, мать рекомендует Мбаппе сделать выбор в пользу "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов