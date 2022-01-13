Роналду: "Не хочу занимать 6-7-е место в АПЛ"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о турнирном положении своей команды в английской Премьер-лиге.

"Наш менталитет должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ, на другое я не согласен. Сейчас мы способны меняться. Все футболисты "МЮ" могут играть лучше. Мы должны изменить нынешнее положение.

Я не хочу занимать шестое-седьмое место. Я здесь для того, чтобы добывать победы и делать команду конкурентной. Нам ещё во многом нужно прибавлять, и я думаю, что если мы изменим свой менталитет, то сможем добиться больших успехов", - цитирует 36-летнего португальца Sky Sports.

Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

"Красные дьяволы" набрали 31 очко в 19 турах АПЛ и занимают седьмое место в таблице.

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