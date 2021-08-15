Роналду не исключает уход из "Ювентуса" этим летом

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду не против своего ухода "Ювентуса".

Как сообщает Marca, и руководство "бьянконери", и португальский форвард не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество в нынешней ситуации.

Для туринского клуба одним из главных факторов является финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. За счет трансфера Роналду клуб мог бы и снизить расходы на зарплаты, и получить деньги на трансферы новых игроков.

Однако, как отмечается, предложений о трансфере пока не поступало.

Напомним, что контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.

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