Роналду не исключает уход из "Ювентуса" этим летом
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий Криштиану Роналду не против своего ухода "Ювентуса".
Как сообщает Marca, и руководство "бьянконери", и португальский форвард не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество в нынешней ситуации.
Для туринского клуба одним из главных факторов является финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. За счет трансфера Роналду клуб мог бы и снизить расходы на зарплаты, и получить деньги на трансферы новых игроков.
Однако, как отмечается, предложений о трансфере пока не поступало.
Напомним, что контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.
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