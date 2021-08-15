Роналду не исключает уход из "Ювентуса" этим летом

1 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду не исключает уход из "Ювентуса" этим летомФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду не против своего ухода "Ювентуса".

Как сообщает Marca, и руководство "бьянконери", и португальский форвард не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество в нынешней ситуации.

Для туринского клуба одним из главных факторов является финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. За счет трансфера Роналду клуб мог бы и снизить расходы на зарплаты, и получить деньги на трансферы новых игроков.

Однако, как отмечается, предложений о трансфере пока не поступало.

Напомним, что контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.

Также не пропустите: Пол Скоулз высказался о будущем Поля Погба в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это правда. Я понимаю, что мне старой кляче ничего уже не светит в Великом клубе, и пора делать ноги в Турцию или Китай, потому что топ клубам Европы я и бесплатно не нужен! )))))))))))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве

"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов