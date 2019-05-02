Роналду не исключает возможности начать тренерскую карьеру

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Роналду не исключает возможности начать тренерскую карьеру

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поведал о том, как проходит адаптация в клубе.

"В первую очередь, в новом клубе я стараюсь быть самим собой. Я всегда придерживаюсь одной и той же этике. Нужно вести себя скромно и помнить, что всего ты не знаешь. А если ты умный, то должен улавливать все мелочи, делающие тебя лучше как спортсмена. Моя адаптация в "Ювентусе" прошла отлично", - приводит слова Роналду El Pais.

Также у Роналду спросили о возможном начале в будущем тренерской карьеры, на что португалец ответил: "Почему бы и нет?".

В этом сезоне 34-летний Роналду забил 27 голов и отдал 13 ассистов в 40 матчах.

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