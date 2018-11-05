Роналду не исключил своего переезда в МЛС

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не исключает, что может перебраться в США.

В одном из интервью, португалец делился мнением об Уэйне Руни и заявил, что, возможно, еще поиграет с Уэйном в одном клубе.

Напомним, что в настоящее время Руни выступает в МЛС за "Ди Си Юнайтед".

Роналду перешел в "Ювентус" минувшим летом, а его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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