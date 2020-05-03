Роналду не может вернуться в расположение "Ювентуса" из-за правительства Испании

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Роналду не может вернуться в расположение "Ювентуса" из-за правительства Испании

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пока не может вернуться в Италию, сообщает TVI. 

По данным источника, частный самолет футболист находится в Испании и не может вылететь из-за ограничений местного правительства на перелеты.

Ранее сообщалось, что руководство "Ювентуса" призвало игроков прилететь в Италию, чтобы начать готовиться к возобновлению сезона.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

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lesnovsky

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