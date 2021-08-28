Роналду не может взять 7-й номер в "Манчестер Юнайтед": названа причина

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не может взять в английском клубе 7-й номер, сообщает Goal.com.

Дело в том, что под седьмым номером заявлен уругваец Эдинсон Кавани, а правила Премьер-лиги запрещают менять номера по ходу сезона. Ситуация может изменить лишь в том случае, если Кавани покинет клуб.

На данный момент 36-летний Роналду может получить в "Манчестер Юнайтед" номера 12, 15, 24, 30, 31, 33 или 35.

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