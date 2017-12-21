Роналду не может забить "Барселоне" на "Сантьяго Бернабеу" уже более трех лет

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Роналду не может забить "Барселоне" на "Сантьяго Бернабеу" уже более трех летВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду не может забить каталонской "Барселоне" на "Сантьяго Бернабеу" уже более трех лет.

Так, в последний раз на домашней арене королевского клуба в Эль Класико 32-летний форвард отмечался результативным ударом 25-го октября 2014-го года, когда его команда обыграла "сине-гранатовых" со счетом 3:1, а сам португалец сравнял счет на 35-й минуте игры, реализовав пенальти.

Напомним, Перес пошел на уступки Роналду. | soccernews.ru

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