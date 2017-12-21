Роналду не может забить "Барселоне" на "Сантьяго Бернабеу" уже более трех лет

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду не может забить каталонской "Барселоне" на "Сантьяго Бернабеу" уже более трех лет.

Так, в последний раз на домашней арене королевского клуба в Эль Класико 32-летний форвард отмечался результативным ударом 25-го октября 2014-го года, когда его команда обыграла "сине-гранатовых" со счетом 3:1, а сам португалец сравнял счет на 35-й минуте игры, реализовав пенальти.

Напомним, Перес пошел на уступки Роналду. | soccernews.ru