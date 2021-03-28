Роналду не может забить гол за сборную Португалии 4 матча подряд

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Роналду не может забить гол за сборную Португалии 4 матча подряд

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в четвертом подряд матче за национальную команду ушел с поля без результативных действий.

Форвард в последний раз забивал гол 11 ноября прошлого гола в товарищеском матче с командой Андорры (7:0). В той встрече Роналду также отдал голевую передачу.

С тех пор Криштиану не сумел ни забить, ни отдать результативную передачу в матчах с Францией (0:1), Хорватией (3:2), Азербайджаном (1:0) и Сербией (2:2). В этих поединках он провел на поле все 90 минут.

Не пропустите: Арбитр не засчитал гол Роналду в компенсированное время матча с Сербией. Матч завершился вничью. | http://soccernews.ru
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